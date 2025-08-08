Compartir

El Instituto de Deporte del Municipio Valencia, INDEVAL, completó la rehabilitación integral de los Parques Biosaludables ubicados en Las 4 Avenidas de Prebo. Iniciativa que responde a la alta demanda de las comunidades de la parroquia San José, cuyos habitantes utilizan estos espacios como centros neurálgicos para la vida deportiva y recreativa.

La recuperación de estos importantes espacios públicos no solo beneficia a los residentes de Prebo, sino a una gran parte de la población de Valencia; de la parroquia San José y zonas aledañas, que acuden a la zona para ejercitarse y disfrutar de un ambiente al aire libre.

La rehabilitación incluyó la reparación y puesta a punto de todos los equipos de ejercicio, así como el embellecimiento de las áreas circundantes; para garantizar un entorno seguro y agradable para todos los usuarios.

Parques Biosaludables en Las 4 Avenidas de Prebo

Esta labor se enmarca en las políticas públicas del Gobierno Nacional, lideradas por el presidente Nicolás Maduro, el gobernador Rafael Lacava y la alcaldesa Dina Castillo, quienes continúan trabajando para fomentar el deporte y la sana recreación en la región.

Con esta acción, INDEVAL reafirma su misión de promover el bienestar físico y social, proporcionando infraestructuras de calidad para el disfrute de todos los valencianos.

