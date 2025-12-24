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Indicadores económicos y el precio del dólar BCV hoy 24 de diciembre de 2025 y la tasa para el viernes

By Danny Valdiviezo
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Dólar BCV hoy 24 de diciembre de 2025

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Danny Valdiviezo
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El precio del dólar BCV hoy 24 de diciembre de 2025 nos indica que el dólar está cerca de los 290 bolívares. El Banco Central de Venezuela informó que se mantiene la tasa del dólar será en 288,44 bolívares y el euro en 339,25 bolívares. Hoy 24 y 25 de diciembre no trabajarán los bancos.

Para el viernes 26 de diciembre la tasa será de 291,35 bolívares y el euro en 342,93 bolívares.

Se disparó la onza de oro y se encuentra actualmente en un costo de 4.495 dólares para hoy 24 de diciembre. El gramo sobre los 112,45 dólares, en un precio aproximado, el mismo pudiera estar subiendo hoy.

Ha estado intermitente el precio del petróleo en los días de esta semana, registrando hoy un precio de 58,56 dólares. Este indicador pudiera estar en alza por la situación presentada en Venezuela con los tanqueros y Estados Unidos.

Dólar BCV hoy 24 de diciembre de 2025

En cuanto al precio del bitcoin este se encuentra todavía por debajo de los 90 mil dólares. Teniendo un costo el día de hoy de 87.106,97 dólares, no ha tenido un repunte este indicador en el mes de diciembre.

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SourceNoticias24Carabobo
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