Padre e hijo crearon una biblioteca en un parque, algo pequeño pero que tuvo un impacto positivo. Esto ocurrió en Argentina en un parque, el hombre y su hijo tenían la idea desde hace tiempo e invirtieron en los materiales.

Metales y madera para hacer una especie de cajón en el lugar, el mismo decía afuera “biblioteca del paso”. Las personas solo tenían que tomar un libro leerlo y luego colocarlo en el lugar.

Esto iba a servir de iniciativa para fomentar la lectura, además de darle al parque algo más de vistosidad y atracción. Durante unas horas trabajaron en el sitio y lo hicieron como una cabina telefónica.

Iba además a dar ese refrescamiento mental urbano el cual es muy bien visto por las personas. Más si se trataba de libros, habían novelas, diccionarios, libros clásicos, poemarios, entre otros.

Biblioteca en un parque

Tanto el papá como el niño documentaron el instante con fotos de la pequeña biblioteca y el niño quedó como un precursor de cultura en la zona. Prefirieron no darse a conocer tanto ellos en las redes sociales, más bien la obra que hicieron.

Pero todo aquel trabajo duró poco, personas inescrupulosas echaron al piso la pequeña cabina la cual fue quemada, como quemados los libros. No les importó el esfuerzo, que habían hecho en el parque, el muchacho y el hombre.

Aunque la misma quedó destruida a cenizas, y dejó dolor en ellos, quedó la iniciativa de dejar la lectura en algún lugar de la ciudad, más si es un parque. Como recordó la importancia de proteger los espacios que nacen de la solidaridad y el deseo de compartir.

