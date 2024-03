Turista española de origen brasileño fue violada por un grupo de 8-10 jóvenes en el norte de la India. La mujer y su marido, también español, estaban de vacaciones haciendo en tour en bicicleta por el país.

La pareja fue atacada mientras dormían en una tienda de campaña durante la noche del viernes. Según informaron fuentes oficiales a EFE, la mujer sufrió una violación de grupo durante el asalto.

De acuerdo con la versión de las autoridades, la mujer y su esposo habían instalado una tienda de campaña en el distrito de Dumka, una zona remota en el estado de Jharkhand para pasar la noche del viernes, cuando un número todavía desconocido de hombres les atacó mientras dormían.

La Policía de India ha confirmado este domingo que ya son cuatro los detenidos por la violación en grupo del pasado viernes a una turista española en el estado indio de Jharkhand, en el noreste del país, tres de los cuales ya están compareciendo ante un tribunal de la localidad de Dumka, donde se produjo la agresión.

El director general de la Policía del estado, Ajay Kumar Singh, ha confirmado al diario ‘Indian Express’ este domingo que ya hay cuatro personas detenidas y que los siete acusados de la violación han sido identificados y están en proceso de busca y captura por un equipo de investigación especial.

“Es un incidente condenable y la policía está tomando las medidas adecuadas. Los culpables no se salvarán”, aseguró a la prensa Mithilesh Kumar Thakur, el ministro regional del estado Jharkhand. La embajada de España en la India se ha puesto en contacto con las autoridades y ha enviado personal para consultar en la región.

Thank you all for your support 🙏🏻

We need to stand united in our commitment to end violence against women everywhere in the world.

— Emb. de España en India / Spanish Embassy in India (@EmbEspIndia) March 3, 2024