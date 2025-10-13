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Una terrible tragedia cobró la vida de una niña de tres años de edad tras un voraz incendio que consumió por completo el conunto residencial en horas de la noche de este sábado 11 de octubre en Cumaná.

El lamentable suceso se registró en la comunidad Los Molinos, primera calle, en la avenida Universidad de Cumaná, estado Sucre, según informaron medios locales.

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Habitantes del sector intentaron sofocar las llamas mientras llegaban los bomberos de la entidad, quienes finalmente lograron controlar el fuego. No obstante, la vivienda sufrió pérdida total de enseres y colapsó parcialmente.

La menor de edad, que se presume quedó atrapada tras el colapso de la estructura, fue encontrada sin vida por las autoridades debajo de una cama.

Incendio residencial en Cumaná dejó un fallecido

Al sitio acudieron de inmediato comisiones de seguridad y rescate, incluyendo el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), la Policía del estado, la Policía Nacional Bolivariana (PNB), VEN-911 y Bomberos UDO.

Hasta el momento, se desconocen las causas del siniestro. El Cicpc inició las averiguaciones correspondientes para determinar el origen del fuego.

El infante fue trasladado a la morgue del Hospital Universitario Antonio Patricio de Alcalá (HUAPA) para la autopsia de ley.

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