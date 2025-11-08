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La influencer brasilera Barbie Humana murió en circunstancias desconocidas en Sao Paulo. Bárbara Jankovski de 31 años de edad era muy famosa en sus redes sociales tras realizarse múltiples operaciones. 27 en total.

Bárbará había publicado en sus redes todo el proceso de operaciones para parecerse a la famosa muñeca de la marca Mattel. Es por ello que era una mujer muy famosa y codiciada por muchos hombres.

La también modelo era muy buscada para eventos de farándula ya que era una de las que movía seguidores en Brasil. Pero hasta ahora la policía se encuentra investigando el hecho de su muerte, el cual causó alto impacto en ese país.

En redes sociales sus seguidores lamentaron la muerte de Bárbara. La cual fue encontrada en un motel, donde la policía llegó para realizar el levantamiento del cadáver y luego llevarla a un laboratorio de medicina forense.

Influencer brasilera Barbie Humana encontrada muerta en un motel

Reporteros de CNN Brasil tuvieron acceso a un sospechoso que se encontraba con la Barbie Humana ese día. Renato Campos Pinto de Vitto dijo que había contratado sus servicios íntimos para una noche.

Donde al parecer tuvieron acceso a sustancias ilícitas, dijo el sujeto que ella se durmió y el decidió no molestarla y cuando fue a despertarla estaba sin signos vitales. Este llamó a la gerencia del motel, luego a emergencias.

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Al lugar llegaron las autoridades de Sao Paulo y confirmaron el fallecimiento de Bárbara. Intentaron reanimarla cuando entraron a la habitación pero estaba muerta. Hasta ahora el caso sigue en investigaciones.

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