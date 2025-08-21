Compartir

El asesinato de la influencer dominicana Ariela La Langosta conmocionó al mundo de las redes sociales y de la farándula caribeña. La mujer de 33 años la cual era bailarina y mesera en los bares de Nueva York murió al ser atacada a tiros cuando iba en su camioneta.

Las redes sociales y los seguidores de Ariela lamentaron el hecho, al igual lo hicieron artistas como Cardi B, entre otros. La dominicana había salido en varios videos de cantantes como figura principal.

Los seguidores esperan que se llegue al fondo de las investigaciones para dar con los autores del asesinato. Ariela regresaba a su casa, su novio iba al volante de la camioneta Mercedes Benz color negro.

Cuando una ráfaga de disparos sorprendió a ambos, la camioneta quedó al frente de la casa de la mujer. El novio es investigado por este hecho, ya que lo señalan que el ataque era para él específicamente.

Ariela La Langosta

Ariela era el centro de la noche en Nueva York, donde se presentaba llenaba el recinto, por muy poco conocido que era. Era la más buscada por ser bailarina además de mesera y de la simpatía y sensualidad que tenía.

La dominicana se había hecho famosa en las noches en la capital del mundo, donde colocaba el sabor del Caribe en sus presentaciones. En redes como Instagram y Tiktok poseía más de 500 mil seguidores.

NO DEJES DE LEER AHORA: Los casos de los Hermanos García, Javier y Pedro murieron de la misma forma

Las autoridades llegaron al lugar donde la camioneta fue atacada a tiros y donde quedó sin vida. La mujer dejó un vacío muy grande en el mundo de la noche en Nueva York, donde sin duda era una de las más buscadas.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas