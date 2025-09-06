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A través de un extenso trabajo de investigación, los funcionarios de la Policía Científica, detuvieron a tres personas, entre ellas, una creadora de contenido para adultos por microtráfico de droga en La Candelaria.

Los aprehendidos fueron identificados como Alix Antonio López Morillo (28), apodado Alí, Yeinar Anabel Araque Contreras (24), apodada Yei y, Luz Celina Cervo Raga (23), conocida en las redes sociales como Lucecita.

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El comisario Douglas Rico, detalló que este trío de antisociales fueron denunciados de manera anónima desde el pasado mes de diciembre, por lo que los detectives iniciaron las pesquisas, las cuales determinaron que Alí, se dedicaba al microtráfico de droga como distribución de sustancias alucinógenas desde el Oeste de la ciudad Capital, específicamente desde la zona de Lomas de Urdaneta, hacia el este de la ciudad, siendo su mayor zona de comercialización, instituciones educativas, poniendo en riesgo la salud de la población estudiantil.

Al ubicar al hombre en la parroquia La Candelaria, se encontraba junto a las féminas, a bordo de un Ford Fiesta Max, propiedad de Yeinar, y junto a la otra fémina, tenían pleno conocimiento las negociaciones ilícitas a las que se dedicaba López Morillo.

Durante el procedimiento, se ubicaron celulares y envoltorios de una sustancia polvorienta color rosado; quedando a la orden del Ministerio Público.

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