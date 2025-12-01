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Un influencer ruso falleció al realizar el reto de consumir 10 mil calorías diarias. Dmitry Nuyanzin de 30 años no pudo cumplir la prueba debido a que sufrió un paro cardíaco mientras dormía.

La meta del ruso era ganar peso rápido para luego promocionar su programa de adelgazamiento, dieta además de entrenamiento. Nuyanzin estaba muy entusiasmado con dicha prueba.

La ingesta de comida era alta y el ruso en poco tiempo comenzó a comer para tratar de tener un peso alto. Luego empezar el programa de perder el peso que había ganado. El fallecimiento dejó un hondo pesar entre sus seguidores.

Influencer ruso falleció al realizar reto de consumir 10 mil calorías diarias

Nuyanzin se tomaba fotos comiendo hamburguesas como alto contenido de comida chatarra. Entre ellos dulces, además de snacks para ganar peso, pero no todo salió como lo estaba esperando.

Pero el aumento acelerado de peso no le hizo bien en el cuerpo, por el contrario le ocasionó la falla cardiaca. Ya el influencer había dicho que estaba sufriendo malestares y había cancelado entrenamientos.

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