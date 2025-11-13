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Con el objetivo de potenciar el turismo en la región, los influencers Rodrigo López de Paraguay y Alex Baldivieso de Bolivia disfrutaron de un fam trip donde recorrieron diferentes sitios icónicos de Puerto Cabello, en una actividad organizada por la Gobernación del estado Carabobo, a través de la Corporación de Turismo (Corprointur).

Elyezer Álvarez, Autoridad Única de Turismo en la entidad, señaló que los creadores de contenido visitaron diversos puntos emblemáticos de la ciudad, como Ciudad Academia, La Bombonerita, la Catedral de Puerto Cabello o Iglesia San José, el Palacio Municipal, el Museo Casa Herrera, la Calle Los Lanceros, el Santuario Nuestra Señora del Rosario, el Hotel Boutique Guipuzcoana, el Malecón de Puerto Cabello, y el Waikiki Beach and Pádel Club.

“Este evento de promoción turística tuvo como objetivo mostrar al mundo las maravillas naturales, arquitectónicas, históricas, deportivas, culturales y gastronómicas que hacen único al municipio Puerto Cabello, donde estos influencers no solo lograron conocer y compartir la riqueza histórica, cultural y natural de la ciudad, sino también transmitir su experiencia a sus miles de seguidores en redes sociales, contribuyendo a posicionarnos como un destino turístico en ascenso”, expresó.

Influencers de Bolivia y Paraguay visitaron Puerto Cabello

Asimismo, indicó que este tipo de actividades forman parte de los esfuerzos articulados por el presidente Nicolás Maduro, la ministra del Poder Popular para el Turismo, Leticia Gómez, y el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava para el crecimiento de este sector.

“Con esta actividad, Puerto Cabello reafirma su potencial como destino turístico internacional, y destaca su creciente protagonismo en la escena mundial, y gracias al alcance de nuestros visitantes, estoy seguro que tendremos nuevos turistas conociendo nuestro país”, indicó.

Estas acciones forman parte de las líneas de trabajo enmarcadas en el Plan de las 7 Transformaciones impulsado por el presidente Nicolás Maduro, y dirigido en la región por el gobernador Rafael Lacava, con el propósito de hacer de Carabobo un destino turístico de excelencia a nivel nacional e internacional.

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