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Los olores similares a azufre en varias zonas de Carabobo fueron reportados nuevamente. El rescatista Jacobo Vidarte destacó que en las últimas horas se ha informado de estos olores en varias partes de la entidad.

Entre ellas Valencia en la zona norte, como en la zona de San Diego y Mariara, que comprende al municipio Diego Ibarra. Olores similares a desechos como a azufre y dijo Vidarte que dichos olores es algo cíclico.

Esto por el paso de aguas sulfurosas que tienen temperaturas altas ligeramente, y que se circulan en las zonas de Trincheras en Naguanagua. Como en Diego Ibarra en la zona de Aguas Calientes, todos en la cara sur de la cordillera de la costa.

Olores similares a azufre en varias zonas de Carabobo

Indicó que dichos olores no es la primera vez que se siente, ya se han sentido en otras oportunidades en los meses de diciembre como en el mes de enero. Incluso se han reportado en entidades cercanas.

Precisó que dichos olores no guardan relación con eventos sísmicos u algún otro de origen natural. Recordemos que los sismos o temblores no se pueden predecir, y esto ya se ha reportado en años anteriores.

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