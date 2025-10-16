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El Ingreso Contra la Guerra Económica a jubilados en octubre se pagaría en los próximos días. Ayer se pagó el Ingreso a los trabajadores de la administración pública junto al Bono Fin de Año.

Se pudo conocer que el monto que estarían cobrando los jubilados es de 22.288 bolívares. Hasta ahora indica el cronograma que el mismo pudiera ser mañana viernes 17 de octubre dicho pago.

Mientras que los pensionados estarían cobrando un monto de 9.950 bolívares en los próximos días. Los abuelos estarían recibiendo dicho pago el día lunes 20 de octubre de 2025 más la pensión.

Ingreso Contra la Guerra Económica a jubilados sería en este monto y los bonos que faltan

Los bonos que faltan por pagar en la plataforma Patria son Bono Cuadrantes de Paz que es para los funcionarios de los cuerpos de seguridad. Además del bono Cultores populares el cual es para los inscritos en la Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida.

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También queda pendiente el pago del estipendio a la misión Chamba Juvenil como a los integrantes del Movimiento Social Somos Venezuela.

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