jueves, agosto 21, 2025
spot_img
Lo más vistoPolítica y economíaPortada

Ingreso contra la Guerra Económica de agosto 2025 para pensionados ya se está pagando

By Danny Valdiviezo
0
53

Más del Autor

Danny Valdiviezo
Danny Valdiviezo
IOTA Latino
Compartir

Los pensionados apartir de hoy reciben el pago del Ingreso Contra la Guerra Económica de agosto 2025, recordemos que los abuelos son los últimos en cobrar dicha bonificación.

El pago por el Ingreso contra la Guerra Económica estaría en el orden de los 6700 bolívares, 50 bolívares a la tasa estipulada de pago de este mes. Aunque el monto aun no ha sido confirmado por las autoridades.

Ingreso contra la Guerra Económica de agosto 2025

Solamente quedarían por cancelar por parte del Sistema Patria, el Bono Cuadrantes de Paz el cual va dirigido a los funcionarios de los cuerpos de seguridad del país. Como el bono Viva Venezuela Mi Patria Querida.

NO DEJES DE LEER AHORA: Patria inició pago de este bono por 472,50 a este sector

Este bono de los cultores es el último en pagarse y el mismo va dirigido a las personas inscritas en la Misión Cultura.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

¡Atentos! Pensión de septiembre 2025 se pagará en esta fecha

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourcePlataforma Patria
Artículo anterior
Lo que se sabe de los casos antidopaje de la LVBP 2024 2025
Artículo siguiente
Leona Carú y Murachí en Mérida se convirtieron en padres de tres cachorros (VIDEO)
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes

© Copyright - Todos los Derechos Reservados - Desarrollado por: Artech Digital