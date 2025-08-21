Compartir

Los pensionados apartir de hoy reciben el pago del Ingreso Contra la Guerra Económica de agosto 2025, recordemos que los abuelos son los últimos en cobrar dicha bonificación.

El pago por el Ingreso contra la Guerra Económica estaría en el orden de los 6700 bolívares, 50 bolívares a la tasa estipulada de pago de este mes. Aunque el monto aun no ha sido confirmado por las autoridades.

Ingreso contra la Guerra Económica de agosto 2025

Solamente quedarían por cancelar por parte del Sistema Patria, el Bono Cuadrantes de Paz el cual va dirigido a los funcionarios de los cuerpos de seguridad del país. Como el bono Viva Venezuela Mi Patria Querida.

Este bono de los cultores es el último en pagarse y el mismo va dirigido a las personas inscritas en la Misión Cultura.

