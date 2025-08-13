Compartir

El Ingreso Contra la Guerra Económica de agosto 2025 tendría los siguientes montos probables. Recordemos que este viernes los empleados públicos podrían cobrar los 120 dólares mensuales.

Como los jubilados de la administración pública un monto de 112 dólares y los pensionados 50 dólares, todos a la tasa de cambio del Banco Central de Venezuela. Los jubilados podrían cobrar el 18 como fecha probable y los abuelos para el 21 de este mes.

Ayer se pagó el Bono Corresponsabilidad y Formación por un monto de 15 mil bolívares. Dicha bonificación es para los empleados de nóminas especiales. Pueden ser en ministerios, como en otras dependencias gubernamentales.

Ingreso Contra la Guerra Económica de agosto y los montos

Los empleados públicos cobrarían un monto probable de 16.080 bolívares este mes. El monto pudiera variar como ha ocurrido en los meses anteriores, ya que el mismo es ajustado a la tasa del BCV.

El monto a pagar a los jubilados de la administración pública sería de 15 mil bolívares o un monto un poco más alto ya que tienen como fecha de pago probable el próximo lunes. Mientras que los abuelos cobrarían un aproximado de 6.700 bolívares de la pensión de septiembre.

