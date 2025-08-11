Compartir

El Ingreso Contra la Guerra Económica de agosto ya tiene fechas probables de pago. Como es conocido este pago engloba a empleados públicos además de jubilados de la administración pública y a los pensionados.

Desde el 30 de abril se cambió el nombre a esta bonificación, como los montos variaron a partir de esa fecha. El mismos se cancelan a la tasa del cambio del Banco Central de Venezuela de ese día.

El próximo viernes 15 de agosto es la fecha probable del pago para los empleados públicos. Este monto será de 120 dólares a la tasa del día del Banco Central de Venezuela, según el calendario de pago estipulado.

Para el 18 de agosto comenzaría el pago para los jubilados de la administración pública por un monto de 112 dólares. Mientras que para los abuelos el pago sería para el 21 o 20 de este mes por un monto de 50 dólares.

Ingreso Contra la Guerra Económica de agosto

Recuerda que el bono se anuncia por mensajería de texto desde el número 3532, cada bonificación llega personalizada con el número de cédula de la persona. Todos los bonos llegan desde los números de Patria.

NO DEJES DE LEER AHORA: ¡Atentos! Nuevas tarifas del peaje en Carabobo

La plataforma de los bonos no envía mensajes desde números de operadoras nacionales, solicitando datos. Como tampoco se exige dinero para activar las bonificaciones mensuales, solamente se recomienda visitar dos veces al mes la plataforma.

Recuerda verificar siempre tus datos en el sistema Patria, número de teléfono, correo electrónico entre otros. Como estar pendiente sobre el Bono único Familiar el cual se termina de cancelar hoy.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas