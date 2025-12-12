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El ingreso contra la Guerra Económica de diciembre 2025 ya tiene montos probables a pagar. Recuerda que esta bonificación la cobran los empleados públicos, además de jubilados de la administración pública como los pensionados.

Este ingreso fue mejorado el pasado 30 de abril cuando pasó de Bono contra la Guerra Económica a Ingreso contra la Guerra Económica. El mismo es entregado a los trabajadores de la administración pública afiliados a Patria.

Ingreso contra la Guerra Económica de diciembre 2025

Los empleados de la administración pública son los primeros en cobrar este bono, estos estarían cobrando un total de 31.440 para la semana que viene. Ya que este ingreso se deposita luego del 15 de este mes.´

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En cuanto a los jubilados de la administración pública cobrarían un total de 29.344 bolívares, los jubilados son los segundos en cobrar dicho ingreso. Recordemos que este monto puede estar sujeto a cambios.

Los pensionados estarían cobrando un total de 13.100 bolívares, las personas de la tercera edad son los últimos que cobran. Además de eso estarían cobrando la pensión correspondiente al mes de enero.

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