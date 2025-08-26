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El Ingreso Contra la Guerra Económica de los pensionados fue reactivado dijo hace minutos el Canal Patria. Un grupo de abuelos está en la espera del pago correspondiente al mes de agosto, el cual tiene un monto de 6.700 bolívares.

«Se reactiva la entrega del Bono Contra la Guerra Económica para los pensionados luego de presentar un retraso en la asignación. Bono de asignación directa por la Plataforma Patria no se escanea, no se activa por mensajería de Patria. Atención pensionados Revisar en Protección Social que está llegando sin el mensaje de las operadoras telefónicas

Ingreso Contra la Guerra Económica de los pensionados

Recordemos que dicha bonificación para los adultos mayores se mantiene en un pago de 50 dólares desde el pasado 30 de abril. Cuando el ejecutivo nacional dio a conocer el aumento en varios Ingresos.

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Ya que los empleados públicos, están cobrando 120 dólares. Los jubilados de la administración pública, 112 y los abuelos 50 dólares.

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