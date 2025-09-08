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El Ingreso contra la Guerra Económica de septiembre 2025 se espera que comience a pagarse en los próximos días. Específicamente a partir del 12 de este mes, es decir desde el próximo viernes.

Hasta ahora y aunque no hay un anuncio oficial –dice la agencia de noticias Bloomberg- podrían ser ajustados. “La tendencia de los últimos meses sugiere que podría haber un nuevo ajuste en bolívares”, dice la agencia.

Los empleados públicos cobraron en el mes de agosto un total de 16.080 bolívares, equivalente a 119,57 dólares al cambio del Banco Central de Venezuela. Mientras que los pensionados cobraron 6.700 bolívares equivalentes a 46,84 dólares.

Ingreso contra la Guerra Económica de septiembre

El gobierno no ha anunciado un nuevo monto para este mes, pero estos se ajustan a la tasa actual del Banco Central de Venezuela (BCV). Como es sabido los empleados públicos son los primeros en cobrar.

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Segundo cobran los jubilados de la administración pública y por último los pensionados, el mes pasado se cancelaron dichos ingresos a una tasa de 134 bolívares. Esperemos a ver cuánto van a cobrar los empleados públicos.

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