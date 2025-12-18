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El Ingreso contra la Guerra Económica diciembre 2025 comenzó a pagarse a los jubilados de la administración pública. La información la dio a conocer el Canal Patria, hace minutos.

Los jubilados cobrarían un total de 30.240 bolívares en las próximas horas, recordemos que son 112 dólares al cambio del Banco Central de Venezuela.

Ingreso contra la Guerra Económica diciembre 2025

Los pensionados estarían también a la espera del pago de la pensión del mes de enero de 130 bolívares y del Ingreso contra la Guerra Económica. El cual estaría en el orden de 13.500 bolívares este mes.

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Se espera que en las próximas horas se haga efectivo el pago a los empleados públicos, luego de los jubilados. Los pensionados tienen probable fecha de pago de pensión el día lunes 22 de diciembre.

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