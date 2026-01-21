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El Ingreso Contra la Guerra Económica enero para pensionados está próximo a pagarse junto al monto de la pensión de febrero. Ya los empleados y los jubilados de la administración pública cobraron la bonificación.

Recordemos que los pensionados reciben del estado un monto de 50 dólares por concepto del Ingreso Contra la Guerra Económica. Los abuelos estarían recibiendo un total de 16.950 bolívares en las próximas horas.

Ingreso Contra la Guerra Económica enero para pensionados

En la actualidad solo faltarían cerca de tres bonificaciones, entre ellos el Bono Corresponsabilidad y Formación. Además del Bono Cuadrantes de Paz, para funcionarios de seguridad y el bono cultores populares.

Luego en los cinco primeros días del mes de febrero se estará cancelando el Bono Único Familiar. Recuerda que dicha bonificación familiar sustituyó a Lactancia Materna, José Gregorio Hernández, entre otros.

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