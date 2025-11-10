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El Ingreso contra la Guerra Económica noviembre 2025 se pagará en los próximos días, a los empleados de la administración pública como a los jubilados de la administración y pensionados. Estos tienen montos de 120, 112 y 50 dólares al cambio del Banco Central de Venezuela.

Los empleados de la administración pública estarían cobrando un monto probable en bolívares de 26.760 para este mes. Este es el primer grupo en cobrar dicha bonificación en los próximos días.

Luego los jubilados de la administración pública, cobrarían un monto de 24.976 bolívares. Este es el segundo grupo a cobrar en este mes luego de los empleados públicos, cobrarían un total de 112 dólares BCV.

Por último los pensionados cerca del 21 de este mes estarían cobrando un monto probable de 11.150 bolívares para este mes. Serían 50 dólares al cambio del Banco Central de Venezuela para este mes.

Ingreso contra la Guerra Económica noviembre 2025

Luego vendrían los demás bonos los cuales son para nómina especial como lo es el Bono de Corresponsabilidad y Formación. Luego las bonificaciones de Cuadrantes de Paz además de Cultores Populares.

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Como los estipendios de las misiones, Chamba Juvenil, como Movimiento Somos Venezuela además de Robert Serra. Los cuales pagan a finales de cada mes y que última vez tuvo un monto de 1.059 bolívares.

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