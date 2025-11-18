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El Ingreso contra la Guerra Económica noviembre para pensionados está próximo a cobrarse. Esto luego que los empleados como los jubilados ya cobraron esta bonificación por parte del Sistema Patria.

Es por ello que los abuelos estarían cobrando un monto probable de 11.150 bolívares a más tardar el próximo lunes 24 de este mes. Ya que el próximo viernes 21 de noviembre estarán pagando la pensión.

Ingreso contra la Guerra Económica noviembre para pensionados y el monto probable a cobrar

Por su parte, se espera por los pagos del Bono Corresponsabilidad y Formación además del Bono Cuadrantes de Paz. Como la bonificación de Cultores Populares para los afiliados a la Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida.

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