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El Ingreso Contra la Guerra Económica para jubilados de la administración pública del mes de noviembre comenzó a pagarse; dijo el Canal Patria Digital hace minutos.

El mismo por un monto de: 26.208 bolívares

Además de la bonificación de Fin de Año por 3.276

Ingreso Contra la Guerra Económica para jubilados

Quedando los pensionados por cobrar su Ingreso probablemente para el viernes de esta semana o para el próximo lunes. Los abuelos tienen fecha probable de pago de la pensión de noviembre el próximo viernes 21 de noviembre.

Se espera también por las otras bonificaciones como lo son, Corresponsabilidad y Formación. Además de Bono Cuadrantes de Paz que es para los funcionarios de seguridad y defensa. Como el cono Cultores Populares.

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