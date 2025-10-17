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El Ingreso contra la Guerra Económica para Pensionados en octubre se estará pagando en los próximos días. Según el cronograma de pagos, el día lunes 20 de octubre pudieran estar cobrando.

Como es conocido además del Ingreso contra la guerra, los abuelos cobran el monto de la pensión que en este caso sería el mes de noviembre. Las personas de la tercera edad estarían cobrando un monto aproximado de 9.950 bolívares.

Se espera hoy por el pago de los jubilados de la administración pública, los cuales estarían cobrando un monto de 22.288 bolívares. El mismo está estipulado para pagarse en las próximas horas.

Ingreso contra la Guerra Económica para Pensionados en octubre

Quedarían por pagar en lo que queda de mes, un bono de Corresponsabilidad y Formación. Además del bono Cuadrantes de Paz que es para los funcionarios de los cuerpos de seguridad y el bono Cultores Populares.

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Como se espera por el pago de los estipendios para la misión Chamba Juvenil como por el pago al movimiento Somos Venezuela.

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