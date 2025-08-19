Compartir

El Ingreso de Guerra Económica para pensionados tendrá un monto probable el cual será cancelado en los próximos días. Los abuelos cierran la entrega de las tres bonificaciones que entrega el ejecutivo.

Hasta ahora además del monto probable los abuelos recibirán los 130 bolívares de la pensión la cual será anunciada en los próximos días. Ya ayer comenzó a pagarse el bono para los jubilados de la administración pública.

NO DEJES DE LEER AHORA: Precio del dólar BCV hoy 19 de agosto de 2025 y otros indicadores

Los cuales cobraron un total de 15.008 mientras el monto para los empleados públicos estuvo en los 16 mil bolívares. Es por ello que el monto probable que cobran los abuelos será de 6.700 bolívares.

Ingreso de Guerra Económica para pensionados

Quedando pendientes algunas bonificaciones por pagar como lo es el Bono Cuadrantes de Paz, los cuales cobran los oficiales de seguridad, policías, además de otros cuerpos. Como el bono de los Cultores Populares, el cual va dirigido a los inscritos en la misión Viva Venezuela Mi Patria Querida.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas