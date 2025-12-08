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El viceministro de Transporte Terrestre, Héctor Rojas, anunció que el Gobierno ha ordenado la expansión del servicio Metrobús Venezuela a todo el territorio nacional, tras el éxito del plan piloto implementado en la Gran Caracas.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante la Expo Transporte 2025 en La Carlota.

«Todo el mundo que hace vida aquí se ha dado cuenta que es un transporte seguro, de confort, de calidad y ahora con el éxito que tuvimos, el presidente ha ordenado que nos vayamos a todos los estados de Venezuela,» afirmó el viceministro. Rojas detalló el cronograma de implementación:

Primer Lanzamiento: A finales de diciembre y principios de enero se realizará el lanzamiento oficial del Metrobús en el estado Aragua .

Despliegue Simultáneo: Tras el inicio en Aragua, el plan continuará de manera simultánea en «cuatro o cinco estados» hasta lograr una cobertura nacional.

El viceministro también destacó que, gracias a la cooperación con aliados internacionales, existen planes activos para recuperar la flota de unidades de transporte terrestre, metro y ferroviario. Finalmente, hizo un llamado al sector privado a unirse al sector público para fortalecer el apoyo a los ciudadanos en materia de movilidad.

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