Compartir

Inició el pago de la Misión 100% Amor Mayor de septiembre, informó hoy el Canal Patria. Esta es una de las bonificaciones que sigue vigente por parte del ejecutivo, luego de la entrega del Bono Único Familiar.

El paso es el correspondiente a septiembre 2025 a través de la Plataforma Patria enviado por el presidente Nicolás Maduro.»El mismo es exclusivo para las pensionadas y pensionados de la Patria», dijo Patria.

Pago 100% Amor Mayor de septiembre

Dicho pago es por el monto de 130 bolívares.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas