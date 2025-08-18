lunes, agosto 18, 2025
spot_img
Lo más vistoPolítica y economíaPortada

Inicia el pago del Ingreso Contra La Guerra Económica para los jubilados

By Danny Valdiviezo
0
81

Más del Autor

Danny Valdiviezo
Danny Valdiviezo
IOTA Latino
Compartir

Inició El pago del Ingreso Contra la Guerra Económica de agosto para los jubilados de la administración pública. La información la acaba de publicar el Canal Patria Digital.

El monto a pagar será 15.008 bolívares.

Ingreso Contra La Guerra Económica para los jubilados

Los pensionados esperan también el pago para los próximos días, el monto que estarían cobrando los abuelos sería un poco más de los 6.700 bolívares. Estos también cobrarían la pensión por un monto de 130 bolívares.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Precio del dólar BCV hoy 18 de agosto de 2025 y otros indicadores

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
Artículo anterior
Luis Arraéz busca meterse en la lucha por el liderato de bateo
Artículo siguiente
Inicia el Pago del Movimiento Somos Venezuela por este monto
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes

© Copyright - Todos los Derechos Reservados - Desarrollado por: Artech Digital