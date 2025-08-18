Compartir

Inició El pago del Ingreso Contra la Guerra Económica de agosto para los jubilados de la administración pública. La información la acaba de publicar el Canal Patria Digital.

El monto a pagar será 15.008 bolívares.

Ingreso Contra La Guerra Económica para los jubilados

Los pensionados esperan también el pago para los próximos días, el monto que estarían cobrando los abuelos sería un poco más de los 6.700 bolívares. Estos también cobrarían la pensión por un monto de 130 bolívares.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas