Compartir

Con la participación de distintas instituciones de Gobierno nacional, regional y municipal, en el municipio Miranda del estado Falcón se dio inicio a una jornada de trámites de documentos para emprendedores de la región.

El coordinador de Emprender Juntos en el estado Falcón, Carlos Paredes, señala que como un plan de Gobierno liderado por Víctor Clark, bajo orientaciones del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, se avanza en el fortalecimiento de las ideas productivas de la población.

NO DEJES DE LEER AHORA: Precio del dólar BCV hoy 15 de agosto de 2025 y la tasa para el martes



“Con esta jornada les estamos dando herramientas a los emprendedores para ayudarlos a impulsar y formalizar su actividad económica, pues aquí ellos tramitan la documentación requerida, minimizando los costos que generan”, dijo Paredes.

Además de la oficina de Emprender Juntos, participa el Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos (Sencamer) del Ministerio del Poder Popular para el Comercio; el Servicio de Administración Tributaria (SAT); el equipo tributario de la Alcaldía de Miranda, entre otros.

Más de 47 mil emprendedores

Esta propuesta de país se contextualiza en las 4F (Formación, Formalización, Financiamiento y Feria), un método establecido por el presidente Maduro para asistir al pueblo productor en la ejecución de actividades económicas sustentables que contribuyan con el aparato productivo nacional.

La jornada arrancó en la jurisdicción mirandina, pero se extenderá por los 25 municipios del estado. Hasta ahora se han conformado más de 47 mil emprendedores y se han certificado más de nueve mil.

Lee más informaciones en Noticias 24 Carabobo

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal: