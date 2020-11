INICIA LA CAMPAÑA

A partir de mañana 3 de noviembre se inicia oficialmente la campaña electoral de cara al 6 de diciembre, elecciones parlamentarias 2020, el simulacro del pasado fin de semana sirvió para medir la movilización, también para que se corrijan fallas que las hubo en algunos circuitos del estado Carabobo, una fuente de la Dirección Nacional del Psuv revela que hay preocupación por la baja participación que se registró en este reciente simulacro en el municipio Valencia, siendo que es parte del circuito 5 el más importante del estado Carabobo del cual salen la mayor cantidad de diputados, Valencia contó con tres centros para el simulacro, uno de los más emblemáticos fue la Unidad Educativa Francisco Espejo de la Parroquia Miguel Peña, si consideramos que la jornada tuvo una duración de ocho horas, se traduce en unos 480 minutos, cada mesa registro 200 electores, es poco, cuando comparamos con municipios como Miranda, Carlos Arvelo y Los Guayos, los de mayor participación, hubo mesas que contabilizaron 700 personas y hasta más electores. También hay que decir de manera objetiva que, de la cantidad de electores, no todos eran del Psuv o del Gran Polo Patriótico, también se movilizaron los seguidores del PCV, Alianza para el Cambio, así como Soluciones para Venezuela. Los municipios con la participación más baja fueron Guacara y Puerto Cabello, y esta vez sorprendió que municipios como Naguanagua y San Diego tuvieron gran participación, lo cual es buena señal. La jornada era además para que los electores se familiarizaran con las maquinas, con el proceso, y en eso los candidatos debían activarse, pero muchos llegaron acompañados de un séquito de amigos para hacer un show de selfies, cual artistas. Ya nuestro candidato principal José Gregorio Vielma Mora, tiene las instrucciones para meterle corriente a eso, la victoria del 6 de diciembre debe ser perfecta; por cierto, Vielma Mora estuvo el pasado miércoles de visita y reunido con el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela Diosdado Cabello durante la transmisión del programa “Con el Mazo Dando”. Ciertamente que el circuito 5 es uno de los más importantes en esta contienda electoral, los candidatos deben acelerar las jornadas casa a casa, el trabajo de calle, en eso he visto al joven Ekalov González desplegado, y hasta bailando tambores, pero el resto deben ponerse las pilas, quedan pocos días camaradas. De buena fuente me enteré que no se descarta la visita en los próximos días a Carabobo de Julio León Heredia, vicepresidente nacional de organización del Psuv. Me cuentan que Vielma Mora que es metódico, ideológico y doctrinario de la revolución bolivariana, se ha percatado de que en la mayoría de los municipios no hay pintas en las paredes con los ojitos de Chávez, más se observan pintas del partido Podemos por ejemplo, organización que por cierto tiene sede en Bejuma y del Psuv no existe una, eso se debe revisar, otro detalle es que la sede histórica del Psuv en la calle Colombia del centro de Valencia lleva tiempo cerrada, sería bueno la reactivaran. ACERTADA DECISIÓN: Con acertado criterio político y de gerencia pública, el Presidente de la República, Nicolás Maduro, designo recientemente a una hija del Comandante Hugo Chávez, mujer honesta, trabajadora y capaz, como lo es Carmen Meléndez, hasta hace unos días se desempeñó como gobernadora del estado Lara, con una gestión exitosa acompañada de la abogada Carolina García Carreño, fue secretaria general de gobierno, ahora candidata a la Asamblea Nacional, el nuevo director del despacho del Ministerio de Interior y Justicia es el hermano de Pedro Carreño, el General Hermes Carreño Escobar. Ahora la Almirante Carmen Meléndez estará al frente del Ministerio de Interior, Justicia y Paz, en sustitución de Néstor Reverol, quien cumplió cabalmente con su deber al frente de este despacho desde el año 2016, tanto es su capacidad de afrontar situaciones difíciles, coyunturales, que le corresponderá asumir el tema del servicio eléctrico como Ministro de Energía. No cabe duda que le toca una gran responsabilidad a Néstor Luis Reverol, la situación del servicio eléctrico a nivel nacional, ni hablar del estado Carabobo, ha estado sumamente ruda, y lo peor es que pudiera empeorarse debido a que aumentaran los cortes eléctricos producto del alto consumo debido a que ante la escasez del suministro de gas doméstico, las familias carabobeñas de todos los estratos sociales, han buscado distintas formas de cocinar, los que no lo hacen con leña, que son muchos, otros utilizan cocinas, microondas, tostiarepas, sandwichera, planchas y hornos eléctricos, en horas pico como la mañana, mediodía y después de las 6:00 de la tarde, se incrementan los apagones, por el altísimo consumo de energía se disparan los megavatios, ya que en estos horarios las familias preparan el desayuno, el almuerzo y la cena. La escasez del gas doméstico actualmente llego a su fase más critica en Carabobo, tanto de uso residencial y comercial, el mismo Presidente Nicolás Maduro se refirió en días pasados a esta situación que afecta a la población y que esperemos se pueda resolver, siendo que es prioridad para el Estado venezolano atender los problemas del pueblo, consciente el mandatario nacional que el gas es un bien social, no una “mina de dólares”, como lo describió un personero del gobierno regional en un audio que por ahí anda circulando, pasa esto cuando algunos funcionarios de gobierno no están en sintonía con las necesidades del pueblo, sino pendiente de donde se meten unos reales. LEALTAD: Tras el reciente resurgimiento, la reaparición, visiblemente golpeado por los estragos del covid del gobernador de Carabobo Rafael Lacava, quien ya ha tenido varias apariciones en medios digitales y redes sociales, es propicio analice, revise a solas y en silencio, a su entorno, llámese, alcaldes, diputados, secretarios, amigos, allegados y afines, porque los días duros que le tocó vivir a Lacava en total hermetismo, sin dar señales de vida, desde ese entorno se generaron rumores, viajes de alcaldes a Caracas, desde el occidente de la región carabobeña, un alcalde comentaba con otro: “yo creo que de esta Lacava no sale, está muy grave”, otros se daban unas “encerronas” en restaurantes en los cuales firman la cuenta, se dan hasta abajo, allí el tema de conversación era la gravedad del “Patrón” como le llaman algunos, mientras los días transcurrían los medios digitales y las redes sociales se preguntaban: ¿dónde está el gobernador de Carabobo? al tiempo que el candidato José Gregorio Vielma Mora llegaba a Carabobo a iniciar la campaña, se incrementó el rumor de cambio allí se le vieron las costuras a varios, guardaron en el baúl las franelas impresas con el vampiro, desempolvaron la camisa roja para venderse como los más revolucionarios, hasta la biblia comenzaron a leer para aprenderse uno que otro salmo, por aquello de que Vielma profesa el catolicismo. Ahora que el gobernador Rafael Lacava está activo, aunque no del todo, le recomendamos que este ojo pelao con ese entorno que pareciera no serle tan leal, recuerde que Judas estuvo en la cena comió con Jesús. CASO BEJUMA: El Fiscal General de la República, Tarea William Saab, reveló detalles de lo que se venía rumorando en el occidente de Carabobo, el desmantelamiento de una banda delictiva dedicada al secuestro y la extorsión, pero no cualquier banda, esta involucra a una mujer, Claudia Ávila, hermana nada más y nada menos que del Secretario de Seguridad de la Gobernación del estado Carabobo, José Ávila, salpica también al alcalde del municipio Bejuma, quien con su cara de gafo, de no romper un plato, está metido presuntamente en esos hechos delictivos, así como se comenta con el negocio de la gasolina, pareciera que se dedicó más a hacerse de plata por otras vías que tapar los huecos de ese municipio, el pueblo de Bejuma clama porque las elecciones de alcaldes sean el día de mañana, para sacarlo a punta de votos. Sino es que antes no va a parar a un calabozo. Haciendo un breve resumen de los últimos casos que han mantenido a Carabobo en la palestra del escándalo en la opinión pública, tenemos en marzo del año 2018 las 68 privados de libertad que murieron calcinadas en los calabozos de la Comandancia de la Policía, le siguió el desmantelamiento de una red dedicada al narcotráfico y al negocio de la chatarra, se detuvo a Raúl del Gallego, mientras que el socio alias Chichi Smith se encuentra prófugo, durante esta operación que llevó a cabo los cuerpos de segundad del Estado, fueron destituidos de sus cargos el secretario de seguridad (el portu) y el comandante de la policía del estado Carabobo. Otro escándalo que invadió y calentó las redes sociales fue el video porno de contenido gay de un trío sexual que involucro al presidente de Fundadeporte y al secretario de desarrollo social ambos fueron destituidos de sus cargos, por si esto fuera poco, mas recientemente fue lo que ocurrió con Insalud, el Sebin desmanteló una mafia mediante la Operación Príncipe, le pusieron los ganchos al médico de la Chet, al director, y el mismísimo presidente de Insalud, por vender sin escrúpulos en divisa medicamentos del gobierno nacional para el tratamiento del covid, y para rematar se le suma este nuevo caso de Bejuma denunciado por el Fiscal General de la República, no por el bodeguero de la esquina, como se ha pretendido desestimar la denuncia.

