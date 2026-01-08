La tarde de este jueves 8 de enero, inició la entrega del Bono Único Familiar por el Sistema Patria por un monto de 4.800 bolívares.
De acuerdo al canal oficial de la Plataforma Patria, fueron informados a través de una notificación.
«Inicia la entrega del Bono Único Familiar, enero 2026 enviado por nuestro Presidente Nicolás Maduro a través de la Plataforma Patria»
Bono Único Familiar enero 2026
Este beneficio agrupa en un solo depósito diversos programas de protección social como Hogares de la Patria, Parto Humanizado y José Gregorio Hernández.
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