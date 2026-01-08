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Inicia la entrega del Bono Único Familiar de enero 2026

By Redacción Noticias24Carabobo
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Bono Único Familiar de enero 2026

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Redacción Noticias24Carabobo
Redacción Noticias24Carabobo
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La tarde de este jueves 8 de enero, inició la entrega del Bono Único Familiar por el Sistema Patria por un monto de 4.800 bolívares.

De acuerdo al canal oficial de la Plataforma Patria, fueron informados a través de una notificación. 

«Inicia la entrega del Bono Único Familiar, enero 2026 enviado por nuestro Presidente Nicolás Maduro a través de la Plataforma Patria»

Bono Único Familiar enero 2026

Bono Único Familiar enero 2026

Este beneficio agrupa en un solo depósito diversos programas de protección social como Hogares de la Patria, Parto Humanizado y José Gregorio Hernández.

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