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Inició la entrega del Bono de Corresponsabilidad y Formación de agosto 2025, a través de la Plataforma Patria para los trabajadores de la administración pública, nómina especial. Informó el Canal Patria Digital.

Dicha bonificación va dirigido a trabajadores del sector público venezolano con nómina especial y que estén registrados en el Sistema Patria. Incluyendo empleados de organismos estratégicos como el Ministerio de Defensa, PDVSA, y Corpoelec, entre otros.

Bono Corresponsabilidad y Formación de agosto 2025

Montos varían según el organismo donde prestan servicios y cargos.

Monto a pagar 27.300,00 Bs.

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