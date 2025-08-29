Lo más vistoPolítica y economíaPortada

Inicia pago del Bono Corresponsabilidad y Formación de agosto 2025, ¿quiénes lo cobran?

By Redacción Carabobo
0
121
Bono Corresponsabilidad y Formación de agosto 2025

Más del Autor

Redacción Carabobo
Redacción Carabobo
IOTA Latino
Compartir

Inició la entrega del Bono de Corresponsabilidad y Formación de agosto 2025, a través de la Plataforma Patria para los trabajadores de la administración pública, nómina especial. Informó el Canal Patria Digital.

Dicha bonificación va dirigido a trabajadores del sector público venezolano con nómina especial y que estén registrados en el Sistema Patria. Incluyendo empleados de organismos estratégicos como el Ministerio de Defensa, PDVSA, y Corpoelec, entre otros.

Bono Corresponsabilidad y Formación de agosto 2025

Montos varían según el organismo donde prestan servicios y cargos.

Monto a pagar 27.300,00 Bs.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Bono Patria de 73 dólares se estará pagando a este sector, ¿quiénes lo cobran?

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
Sourcecanal Patria Digital
Artículo anterior
Corpoelec anunció mantenimiento preventivo para estas zonas del país
Artículo siguiente
Septuagenario se quitó la vida en Puerto Cabello
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes