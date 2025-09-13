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En aras de optimizar las diferentes vialidades de la región, la Gobernación del estado Carabobo, a través del Instituto Autónomo para la Administración, Mantenimiento y Conservación de la Vialidad (Invialca), y en conjunto con la Alcaldía del municipio Carlos Arvelo, iniciaron los trabajos de bacheo en la carretera nacional Güigüe-Valencia.

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El alcalde de la localidad, Ángel Bilbao, señaló que las cuadrillas estarán desplegadas durante tres días en la parroquia Güigüe, para colocar al menos 100 toneladas de asfalto en la arteria vial, así como en calles y avenidas, lo que garantizará una seguridad vial a los conductores.

«Estamos muy contentos, porque comenzamos con la jornada de bacheo que tenemos en el municipio Carlos Arvelo, empezamos acá en Güigüe-Valencia en la comunidad Indio Rangel, e iremos avanzando de forma progresiva en los diferentes sectores de todo el municipio», expresó.

Asimismo, el burgomaestre resaltó que, junto a su tren ejecutivo, continuarán desplegado en la calle, dando respuesta inmediata a las diferentes necesidades de la población.

Estas labores cumplen con lo establecido dentro de las líneas de trabajo del Plan de las 7 Transformaciones impulsado por el presidente Nicolás Maduro, y dirigido en la región por el gobernador Rafael Lacava, con la finalidad de brindar un sistema vial de calidad para todos los usuarios carabobeños.

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