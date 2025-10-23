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La XVIII edición de la FitVen 2025 en Carabobo ya comienza a prepararse. El gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava; recibió en el municipio Puerto Cabello a un equipo multidisciplinario del Ministerio de Turismo y Marca País.

Con el propósito iniciar los preparativos de lo que será XVIII edición de la Feria Internacional del Turismo de Venezuela (FitVen) 2025. El encuentro tuvo como propósito conocer distintos espacios que ofrece la ciudad cordial, además de unificar propuestas e ideas para esta nueva edición de FitVen.

Por primera vez nuestra entidad será la sede, cumpliendo lineamientos de nuestros Presidente Nicolás Maduro y la Ministra de Turismo Leticia Gómez.

“Ayer estuvimos de pre gira con todo el equipo del Ministerio del Turismo y de Marca País junto a nuestras alcaldesas y alcaldes en Puerto Cabello la ciudad que está de moda. Para revisar todo lo correspondiente a la Feria Internacional del Turismo de Venezuela; que se realizará en nuestro bello estado Carabobo. Por cierto, la ciudad está bellísima como siempre”, anunció el gobernador.

La XVIII edición de la FitVen 2025 en Carabobo

Durante la jornada de trabajo, el gobernador realizó un recorrido que consistió en el mostrar los espacios de la Plaza Bolívar de Puerto Cabello, el Teatro Municipal, el Centro Histórico. El Malecón y la Casa Guipuzcoana.

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También las autoridades visitaron la Ciudad Academia y visualizaron los espacios del balneario Waikiki, con el propósito de estudiar posibles lugares; donde se pudiera desarrollar este encuentro considerando que Puerto Cabello es una ciudad turística con alto potencial.

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