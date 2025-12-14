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Iniciaron trabajos de recuperación en la Autopista Valencia Puerto Cabello

By Danny Valdiviezo
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trabajos de recuperación en la Autopista Valencia Puerto Cabello

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Danny Valdiviezo
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Los trabajos de recuperación en la Autopista Valencia Puerto Cabello iniciaron hoy dijo Invialca en sus redes sociales. Dichos trabajos comenzaron desde el kilómetro 181 al 175 desde Taborda hasta el Peaje de La Entrada.

Estos trabajos están enfocados en la rehabilitación vial integral (bacheo, concreto, defensas, flexbeam, cunetas y remoción de sedimentos y material rocoso). Para garantizar la seguridad y mejoras de infraestructura para garantizar la transitabilidad y seguridad de los usuarios.

Trabajos de recuperación en la Autopista Valencia Puerto Cabello

Se agradece a los conductores transitar con mucha prudencia en esta autopista que une a Valencia con el litoral carabobeño. Hacerlo a una velocidad moderada cumpliendo con las normas impuestas por el INTT.

“Esta trascendental decisión marca un compromiso renovado con la eficiencia logística, la conectividad nacional; y el fortalecimiento del desarrollo productivo en todas las regiones del país”, dijo Invialca.

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