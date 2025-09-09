Compartir

El inicio de la temporada navideña 2025 será en el mes de octubre, desde el 1º de octubre arranca la celebración de la “época más bonita del año”. Así lo dio a conocer el presidente de la República, Nicolás Maduro en su programa Con Maduro Más.

«Desde el primero de octubre arranca la Navidad en Venezuela», anunció el mandatario durante el programa semanal. El jefe de Estado destacó que está decisión fomenta las actividades económicas y despierta la alegría en las y los venezolanos.

Inicio de la temporada navideña 2025

«Como nuestro pueblo está permanentemente cuidando su felicidad y por la actividad económica, comercial, cultural, que se unan, que se fortalezca; vamos a aplicar la fórmula de otros años», argumentó.

NO DEJES DE LEER AHORA: Inicia el pago de 100% Amor Mayor de septiembre ¿quiénes lo cobran?

Asimismo, instó a los venezolanos a disfrutar de esta temporada con esperanza y en unión familiar. Es una forma de «defender la felicidad, el derecho a la alegría, nada ni nadie en este mundo nos va a quitar el derecho a la felicidad, a la vida y a la alegría», puntualizó el presidente.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas