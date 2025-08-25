Compartir

Unos tequeños de yuca son lo mejor para iniciar la semana, esta innovadora receta se ha hecho famosa y ha ganado seguidores. Ya que se prepara el tequeño de otra manera y el sabor es divino.

Tequeños de yuca, ingredientes

2 tazas yuca cocida rallada

2 tazas queso blanco rallado tipo semiduro

1 huevo

1/2 taza harina de trigo

Aceite suficiente para freír

Sal al gusto

Preparación:

En un bowl unir la yuca cocida rallada, el queso rallado, rectificamos la sal, y le agregamos si hace falta y por último agregamos el huevo. Mientras poner a calentar aceite en una olla o paila suficiente para que los tequeños queden cubiertos.

Cuando la masa se sienta uniforme, tomar una porción y proceder a elaborar las croquetas en forma de tequeños En otro plato, colocar la harina de trigo y envolver cada tequeño y colocarlos en una rejilla hasta que el aceite esté caliente.

Cuando el aceite esté muy caliente, se ponen los tequeños de 3-4 a la vez para que no se enfríe el aceite, y freírlos hasta que estén dorados. Si sube mucho la temperatura del aceite se puede bajar un poco y seguir friendo los tequeños.

