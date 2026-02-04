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El juicio contra Yasiel Puig inició en Estados Unidos por su presunta participación en apuestas deportivas. El pelotero cubano quien reforzó a Navegantes del Magallanes en la temporada dejó al equipo para enfrentar la justicia norteamericana.

Puig ha acaparado los titulares informativos y se encuentra en Los Ángeles y ahora enfrentará cargos como obstrucción a la justicia. Además de cargos de emitir falsos testimonios a los detectives federales.

Inició juicio contra Yasiel Puig

El toletero cubano de 35 años mintió sobre una presunta red ilegal de apuestas deportivas que engloba varias disciplinas. Si los cargos son comprobados el estelar pelotero podría pagar dos décadas de prisión.

Se pudo conocer que en varias oportunidades el cubano dio declaraciones falsas ante los investigadores del caso. El caso data de 2022 y se ha venido investigando, al parecer es el único deportista involucrado.

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