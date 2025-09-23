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Inició segunda fase de remodelación en distintos espacios de la CHET. Con el propósito de garantizar espacios de calidad para la atención sanitaria de la población, la Gobernación del estado Carabobo, a través de la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (Insalud), iniciaron la segunda fase de las obras de remodelación en diversas áreas de la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera (CHET) de Valencia.

Durante estos trabajos, se comenzó con la rehabilitación en las áreas de dermatología, endocrinología, fisioterapia, hemodinamia, otorrinolaringología, cardiología y medicina general, así como se efectuaron refacciones en el sistema de drenaje y sustitución de tuberías.

“Queremos mostrarle al pueblo carabobeño los trabajos que se están realizando en esta segunda fase de remodelación de nuestra Ciudad Hospitalaria, donde hemos tenido un avance progresivo en distintos pabellones de este importante centro sanitario, lo que permitirá brindar espacios dignos para la atención de toda la población, expresó la doctora Carmen Cecilia Vásquez, Directora General del centro de salud.

Segunda fase de remodelación en distintos espacios de la CHET

Asimismo, precisó que hasta el momento, todas estas labores son posibles, en una labor conjunta que enlaza el Gobierno Nacional liderado por el presidente Nicolás Maduro y Regional a través del gobernador Rafael Lacava, además involucra el respaldo del Ministerio de salud, a través de la titular de la cartera Magaly Gutiérrez.

«Podemos decir que tras el inicio de estas labores hemos registrado un avance de 30%, así como esperamos entregar muy pronto y totalmente listas, las áreas atendidas en la primera fase de este plan de rehabilitación», dijo.

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Estas acciones se encuentran enmarcadas dentro de las líneas de acción del Plan de las 7 Transformaciones impulsado por el presidente Nicolás Maduro, y dirigido en la región por el gobernador Rafael Lacava, con el fin de generar políticas públicas para fortalecer el sistema de salud pública de la entidad para el beneficio de los carabobeños y carabobeñas.

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