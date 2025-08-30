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Vacaciones con FILUC representa una actividad fundamental para la Feria Internacional del Libro de la Universidad de Carabobo, porque con ella estamos centrados en el público infantil y juvenil que ha sido la clave para el desarrollo de lectores, señaló la presidenta del comité organizador, Rosa María Tovar.

Este jueves inició la segunda edición de estas actividades vacacionales que ofrecen un acercamiento al libro y a la lectura a niños y jóvenes, así como espacios para el entretenimiento, en una dinámica combinada con el centro comercial Metropolis, ubicado en Valencia.

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Este año, Vacaciones con FILUC tiene una duración de cuatro días con una programación para ser disfrutada por toda la familia, en un horario desde las 10 am hasta las 7 pm.

En el acto inaugural, realizado en la plaza central del mall, acompañaron a Rosa María Tovar, Emilio Conde, presidente del Grupo Mantex; la profesora Cruz Mayz en representación de la rectora de la UC, Jessy Divo de Romero, asi como un numerosos público e invitados, entre ellos Fernando Bellera, representante de la Cámara de Comercio de Valencia.

Rosa María Tovar precisó que el público infantil y juvenil ha sido la clave para el desarrollo de lectores y para consolidar ese propósito que tienen de cultivar una sociedad mucho más cercana al libro, a la lectura y a la cultura.

Recordó que Vacaciones con FILUC es un evento que se encuentra entre las actividades preferidas del público y forma parte de la Ruta del Libro hacia la FILUC 2025.

Aprovechó para invitar a las familias a disfrutar de la programación porque hay para todas las alternativas. «Tenemos un circuito para nuestros niños en el que podrán disfrutar de diferentes actividades conectadas con el libro, la lectura y la expresión creativa, la escritura, y las artes plásticas».

En cuanto a las actividades musicales, anunció que se tendrá la participación de algunas agrupaciones de los institutos educativos del estado Carabobo, y se contará con un área expositiva en la que se puede conseguir diversidad de libros para todo género y público interesado.

«Hay alternativas para los adultos en conferencias que permiten abordar temas de interés para toda la familia», recalcó.

Sostuvo que este año tienen las mejores expectativas, y el año pasado tuvieron un público maravilloso que plenó cada uno de los espacios. «En esta ocasión venimos calentando los motores con la ruta del libro, y seguros de superar las expectativas».

«Este año ha crecido la propuesta editorial, lo cual es un indicador que este evento está convocando a gran público y que tiene también esa expectativas en los expositores».

Emilio Conde, presidente del Grupo Mantex, destacó que este tipo de actividades de Vacaciones con FILUC se alinean mucho con las estrategias comunicacionales y de eventos del «mall», todas orientadas a la familia, el hogar, el compartir, los amigos y a los más chicos y jóvenes de la casa.

En la instalación formal, la profesora Cruz Mayz en representación de la rectora Jessy Divo de Romero, destacó que la FILUC se ha convertido en una institución cultural de la ciudad de Valencia, declarada patrimonio cultural de la ciudad.

Además, planteó que la FILUC se ha constituido como la feria más importante de Venezuela y se ha consolidado durante 22 años, gracias a un equipo extraordinario dirigido por la profesora Rosa María Tovar.

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