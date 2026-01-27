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Un inspector de la Policía de Naguanagua falleció en un accidente de tránsito en la Autopista Valencia Puerto Cabello. El funcionario quedó identificado como Ender García adscrito al Comando de la Policía de Naguanagua en nuestra entidad.

García fue impactado por una gandola en la referida arteria vial, este fue reconocido por otros oficiales ya que no portaba documentos para el momento del hecho vial. Al sitio se presentaron comisiones de seguridad y emergencia del estado Carabobo.

Inspector de la Policía de Naguanagua falleció en accidente de tránsito

Para hacer el levantamiento del cadáver como para su traslado a una sede de medicina forense. De igual modo, para hacer las investigaciones pertinentes del hecho donde perdió la vida el inspector.

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El hecho vial se suma a los ocurridos en el estado Carabobo específicamente en esta arteria vial. Hacemos un llamado a transitar con mucha prudencia por las vías del país acatando las normas del INTT.

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