Lo más vistoPortadaSucesos

Inspector de la Policía de Naguanagua falleció en accidente de tránsito

By Danny Valdiviezo
0
172
Inspector de la Policía de Naguanagua falleció en accidente de tránsito
Foto: referencial.

Más del Autor

Danny Valdiviezo
Danny Valdiviezo
IOTA Latino
Compartir

Un inspector de la Policía de Naguanagua falleció en un accidente de tránsito en la Autopista Valencia Puerto Cabello. El funcionario quedó identificado como Ender García adscrito al Comando de la Policía de Naguanagua en nuestra entidad.

García fue impactado por una gandola en la referida arteria vial, este fue reconocido por otros oficiales ya que no portaba documentos para el momento del hecho vial. Al sitio se presentaron comisiones de seguridad y emergencia del estado Carabobo.

Inspector de la Policía de Naguanagua falleció en accidente de tránsito

Para hacer el levantamiento del cadáver como para su traslado a una sede de medicina forense. De igual modo, para hacer las investigaciones pertinentes del hecho donde perdió la vida el inspector.

NO DEJES DE LEER AHORA: Cicpc investiga feminicidio contra estilista en Catia La Mar

El hecho vial se suma a los ocurridos en el estado Carabobo específicamente en esta arteria vial. Hacemos un llamado a transitar con mucha prudencia por las vías del país acatando las normas del INTT.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Accidente en la ARC tramo Aragua dejó un fallecido y un lesionado (VIDEO)

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceCanal de Emergencia.
Artículo anterior
Efemérides de hoy 27 de enero, muere el geógrafo Henri Pittier
Artículo siguiente
Rescatan a felino en un pozo artesanal en Los Chorritos
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes