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El Futbolista argentino Gianluca Prestianni, ha hecho su declaración sobre el presunto insulto que le haría a su igual Vinicius Jr, en un partido de la Champions League.

El delantero de apenas 20 años rompió el silencio ante el máximo organismo del fútbol europeo para ofrecer su versión sobre los hechos ocurridos en los playoffs.

Según fuentes vinculadas al proceso, el jugador del club portugués admitió haber increpado verbalmente al delantero brasileño Vinicius Jr., pero bajo una premisa que intenta desestimar las acusaciones de racismo que pesan sobre él.

Prestianni habría reconocido a las autoridades el uso de un insulto de carácter homofóbico, específicamente la expresión «maric*», negando categóricamente haber llamado «mono» al jugador del Real Madrid. Esta declaración busca matizar la intención del agravio, aunque sitúa al futbolista en una posición igualmente delicada ante los tribunales deportivos internacionales que vigilan el comportamiento ético en la cancha.

Insulto de Prestianni a Vinicius en la Champions

A pesar de que la tesis de Prestianni intenta alejarlo de la etiqueta de racista, el marco legal de la UEFA no ofrece una salida sencilla para este tipo de conductas. El artículo 14 del reglamento disciplinario es tajante al establecer que cualquier persona que insulte la dignidad humana de un tercero, ya sea por motivos de raza, religión, género u orientación sexual, enfrentará consecuencias idénticas.

En este sentido, la admisión de un insulto anti-gay conlleva la misma sanción mínima de diez partidos de suspensión que una expresión xenófoba, lo que podría dejar al argentino fuera de las canchas por el resto de la temporada.

Contradicciones en el vestuario merengue

El caso ha generado una división de testimonios incluso dentro del entorno del Real Madrid, lo que añade una capa de complejidad a la resolución final.

Por ahora, el Benfica mantiene a Prestianni en sus planes para el viaje de vuelta a Madrid, a la espera de un veredicto que marcará un precedente en la lucha contra la discriminación en el fútbol de élite.

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