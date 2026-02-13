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Insumos para el tratamiento de pacientes renales llegaron al país. Al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía llegó el cargamento el cual fue recibido por la aduana aérea venezolana.

En dicha carga se encuentran 35.880 dializadores de alto flujo además de 28.322 kits genéricos, elementos para el funcionamiento de máquinas de hemodiálisis. Estos insumos serán distribuidos en diferentes unidades de diálisis.

Insumos para el tratamiento de pacientes renales llegaron al país

Las cuales dependen del Sistema Público Nacional de Salud que hay en el país. Esto con el fin de poder garantizar los tratamientos de pacientes tienen tratamientos en las salas de manera interdiaria.

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Con este despacho de insumos, se busca dar fortalecimiento como capacidad de respuesta a centros de salud especializados. Además de estabilizar la atención de los pacientes renales que hay en el país.

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