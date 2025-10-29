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Una integrante del Tren de Aragua fue capturada en Perú, y está señalada de estar inmersa en un secuestro. La policía peruana detuvo a Daybelis Joselin Puerta de 22 años de edad, informaron desde Lima.

La joven venezolana estaba caminando por las calles del distrito de Lince, cuando fue capturada por la policía. Puerta no se resistió al atraco, dijo la policía que cuenta con una orden de captura internacional.

Integrante del Tren de Aragua fue capturada en Perú

Daibelys está señalada de participar en el secuestro de un exalcalde de la zona de Macul, en la capital chilena. “Cuenta con orden de captura internacional de Chile por haber participado en el secuestro de un exalcalde de una localidad de Macul en Santiago de Chile”, dijo el general Manuel Lozada, jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri).

Al parecer la venezolana habría participado en el secuestro de un exalcalde en el mes de junio de este año. Los secuestradores estaban exigiendo la cantidad de 50 mil dólares para liberarlo.

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