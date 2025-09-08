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Un sujeto intentó asesinar a su padre al golpearlo con un televisor y una piedra. El hecho lo informó la Policía del estado Zulia en sus redes sociales. El agresor quedó a la orden del Ministerio Público.

Patrulleros del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez), en el barrio Las Praderas, parroquia Francisco Eugenio Bustamante; municipio Maracaibo arrestaron a Badi Jesús Montiel, quien arremetió violentamente contra su padre, ocasionándole fractura en el cráneo.

Se conoció que el sujeto departía con su padre, cuando iniciaron una discusión por viejas rencillas intrafamiliar. En medio de la confrontación Montiel se abalanzó con violencia en contra de su progenitor, golpeándolo con un televisor y una piedra de gran tamaño.

Intentó asesinar a su padre al golpearlo con un televisor y una piedra

Provocándole graves heridas, dejándolo ensangrentado tirado en el piso. Al llegar los Cpbez rápidamente constataron el apoyo de una ambulancia donde trasladaron al adulto mayor hasta el hospital Universitario de Maracaibo, donde quedó bajo observación médica.

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El agresor fue conducido hasta el Centro de Coordinación Policial Maracaibo Oeste, puesto a la orden del Ministerio Público, donde debe responder por intento de homicidio.

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