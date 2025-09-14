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En horas de la mañana de este viernes, un sujeto mayor de edad, fue detenido tras un presunto intento de abuso de menor en las cercanías del estacionamiento Kincón, ubicado en la avenida Caracas en Apure.

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De acuerdo con versiones de los vecinos, el individuo, acompañado de otro hombre, habría abordado a un adolescentes de 12 años de edad, y los llevó hacia una zona enmontada con la supuesta intención de cometer el intento de abuso

La acción fue descubierta por residentes del sector, quienes dieron aviso inmediato a las autoridades. Funcionarios policiales acudieron al lugar y trasladaron al sospechoso bajo custodia, quedando a la orden de los organismos competentes en Apure.

La comunidad expresó su rechazo ante lo sucedido y exigió mayor presencia policial en el área para prevenir situaciones similares.

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