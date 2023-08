Leo Messi, que debutó hace menos de un mes con el Inter Miami, culminó este sábado el milagro del conjunto de Florida al ganarle en la tanda de tiros desde el punto penal al Nashville para conquistar la Leagues Cup (1-1, 9-10 en la tanda de penaltis)

El astro argentino, que se lució con un nuevo golazo, aterrizó en un conjunto de la Conferencia Este de la MLS con once partidos seguidos sin ganar.

The @leaguescup is in safe hands 🧤🏠 pic.twitter.com/kyaeKIo9bK

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 20, 2023