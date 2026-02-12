Compartir

El astro argentino Lionel Messi encendió las alarmas en el Inter Miami tras confirmarse que padece una lesión en el isquiotibial izquierdo. El agravio, anunciado oficialmente por el club este miércoles, pone en serio riesgo su participación en el debut de la temporada regular de la MLS frente a LAFC, pautado para el próximo 21 de febrero.

Lionel Messi con lesión isquiotibial

El actual MVP de la liga venía de ver acción en un amistoso de pretemporada en Ecuador el pasado fin de semana. Aunque logró anotar, el «10» tuvo que ser sustituido apenas a los 12 minutos del segundo tiempo. Esto luego de que sintiera la molestia muscular que ahora lo mantiene bajo supervisión médica.

«Dependerá de su evolución clínica y funcional en los próximos días». Dijo a través de un comunicado el equipo de Florida, con respecto al regreso del argentino.

Ajustes en el calendario

Debido a este contratiempo, el cierre de la pretemporada del Inter Miami sufrió modificaciones. El conjunto rosa tiene previsto viajar a Bayamón, Puerto Rico, para enfrentar al Independiente del Valle el 26 de febrero, una fecha que ahora queda posterior al debut oficial del equipo en la liga.

La organización y la fanaticada esperan que la recuperación del capitán sea rápida para defender el título de la MLS Cup obtenido el año pasado.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Yohanner Sifontes regresa al Forum: Trotamundos de Carabobo anuncia nuevo refuerzo