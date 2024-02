Compartir

El Senado de Estados Unidos acogió una sesión relacionada con la investigación que está llevando a cabo contra los responsables de las mayores empresas de redes sociales, acusándoles de no haber hecho lo suficiente para proteger a los niños y adolescentes de los depredadores sexuales en sus plataformas.

Por allí pasó, entre otros, Mark Zuckerberg, CEO de Meta, al que le acusaron de tener “las manos manchadas de sangre” y le responsabilizaron de tener “un producto que está matando gente”. Además, también fue interrogado el CEO de TikTok, Shou Zi Chew.

Una de las escenas más llamativas del cuestionario que le hicieron a Chew fue el protagonizado por el senador Tom Cotton, del Partido Republicano, quien se planteó como objetivo averiguar sus vínculos con el Partido Comunista de China, pese a que él es de Singapur.

Cotton arranca preguntándole por su origen. Chew responde que de Singapur. Acto seguido, el republicano le cuestiona si tiene otra nacionalidad, a lo que le responde que no. En este momento produce una situación un tanto surrealista:

– Cotton: “¿Alguna vez ha aplicado para obtener la nacionalidad china?”

– Chew: Senador, he servido militarmente a mi país durante dos años y medio. No, nunca he aplicado.

– Cotton: ¿Tiene pasaporte de Singapur?

– Chew: Sí.

– Cotton: ¿Tiene algún otro pasaporte?

– Chew: No.

– Cotton: ¿Alguna vez ha pertenecido al Partido Comunista de China?

– Chew: Senador, soy de Singapur. No.

– Cotton: ¿Alguna vez has sido asociado o afiliado al Partido Comunista de China?

– Chew: No. Se lo repito, soy de Singapur.

– Cotton: ¿Qué crees que pasó en la plaza de Tiananmén en 1989?

– Chew: Creo que está bastante bien documentado. Fue una masacre.

LO ÚLTIMO | Así fue el interrogatorio del Senador Cotton al CEO de TikTok: Cotton: ¿Ha sido miembro del Partido Comunista Chino? Chew : No, soy de Singapur Cotton: ¿Alguna vez ha estado asociado o afiliado al Partido Comunista Chino? Chew: No, senador. Una vez más, soy… pic.twitter.com/RUDwuX8CON — Sextovisión (@6toVision) February 1, 2024

