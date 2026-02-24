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Una intervención legal en Aragua dejó tres sujetos fallecidos, el hecho ocurrió la noche del domingo 22 de febrero en Fundacoropo al sur de la Gran Maracay. En el municipio Francisco Linares Alcántara.

Al parecer fue una emboscada hecha por sujetos ante comisiones de la Policía Nacional Bolivariana. Los uniformados estaban atendiendo denuncias de la población cuando fueron sorprendidos por los hombres.

Estos sin mediar palabras ante las comisiones de seguridad comenzaron a disparar, los funcionarios enseguida buscaron controlar la situación. Los pistoleros quedaron heridos de bala y fueron llevados a un centro de salud.

Intervención legal en Aragua dejó tres sujetos fallecidos

Pero estos fallecieron minutos después del ingreso, cuando los médicos los estaban atendiendo. Tres armas de fuego quedaron incautadas por los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana para su evaluación.

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Al lugar llegaron comisiones del CICPC de la Delegación Municipal de Mariño, para hacer las investigaciones del caso.

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